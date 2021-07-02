В Лос-Анджелесе взорвался грузовик с двумя тоннами пиротехники, в результате чего пострадали 17 человек.
Об этом сообщает Los Angeles Times.
Отмечается, что полицейские проводили контролируемое уничтожение нелегальной пиротехники, но произошел сбой, и взрыв оказался сильнее, чем планировалось. В результате грузовик не выдержал взрыва двух тонн фейерверков из конфискуемой партии.
На записи видно, что в грузовике происходит взрыв и его накрывает дымом. Затем слышны звуки сигнализации от стоящих рядом машин.
Известно, что фейерверки незаконно хранились в жилом доме.
Основная часть пострадавших - сотрудники полиции. Известно также, что пострадало шестеро гражданских лиц, трое госпитализированы с тяжелыми травмами. Ущерб нанесен также домам и машинам рядом с местом взрыва.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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