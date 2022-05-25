Сейчас имена альпинистов, которые это сделали неизвестные.

На пике имени российского диктатора Владимира Путина в горах Кыргызстана установили флаг Украины. Имена альпинистов, которые это сделали, пока неизвестны.

Видео с флаг Украины на пике Путина в Twitter опубликовала "Альпинистка С Веткой".

"Если в мире существует пик Путина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы подняли и повесили флаг на вершине, понятия не имеем кто", – написала автор видео.

Пик имени Путина – это горная вершина в Киргизии, расположенная в горной системе Тянь-Шань на севере страны в Чуйской области. В 2021 году вершину назвали в честь президента России.

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержан мужчина, который сорвал со здания флаг Украины и выбросил его в мусорный контейнер.

Вас также могут заинтересовать новости: