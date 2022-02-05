В Москве заявили, что подобные сообщения могут привести к "непоправимым последствиям".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о начале "российского вторжения" в Украину.

Как отметил он в комментарии РИА "Новости", публикация американского информагентства говорит об "опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада".

"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", — сказал представитель Кремля.

Песков решил пошутить, заявив, что в Кремле теперь могут заменить термин "фейк-ньюс" на "Блумберг-ньюс".

Как писал УНИАН, агентство Bloomberg выпустило заголовок о начале вторжения России в Украину. Вскоре запись удалили с сайта, назвав публикацию непреднамеренной и ошибочной. По словам редакции американского агентства, заголовки для новостей там готовятся заранее, сейчас причины инцидента расследуются.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

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