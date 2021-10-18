Испытания были проведены в августе и застали врасплох американскую разведку.

В Китае провели испытания новой гиперзвуковой ракеты, которая способна нести ядерный боевой заряд.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Китайские военные сделали это тайно еще в августе, а известно стало только сейчас. Ракета достигла орбиты, облетела планету, снизилась для поражения цели, однако не попала: недолет составил около 32 километров.

Тем не менее испытания показали, что Китай продвинулся гораздо дальше в разработке гиперзвукового оружия, чем предполагали в США, пишет газета The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Испытания китайской гиперзвуковой ракетой не были анонсированы заранее, как это делается обычно, и повергли в шок американских экспертов.

"Мы понятия не имеем, как они это сделали", - рассказал информатор в американской разведке.

Как сообщал УНИАН, недавно в России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Стрельба была произведена по условной морской цели в Баренцевом море. Испытания провели с атомной подводной лодки.

До конца 2021 года запланированы в общей сложности два пуска "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск". В 2022 году испытания продолжатся.

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Автор: Олег Давыгора