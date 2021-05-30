Местные годами говорили о том, что многие дети уходили в школу и пропадали без вести.

В Канадском городе Камлупс на территории старой школы-интерната для коренных народов нашли останки по меньшей мере 215 захороненных детей. При этом документальных подтверждений их смерти нет.

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Об этом пишет CBC, ссылаясь на представителей местного коренного населения.

Как заявляют в общине Tk'emlups te Secwepemc Nation, по их данным речь идет о пропавших детях и неучтенных смертях. Некоторым захороненным на территории школы было всего три года.

Глава местной коронерской службы Лиса Лапойнт подтвердила информацию о найденных останках. Чиновники сотрудничают с местной общиной в процессе сбора информации.

«Мы осознаем трагическое, душераздирающее опустошение, которое оставила после себя канадская система школ-интернатов, затронувшая столь многих. Наши мысли сегодня с теми, кто скорбит», - высказалась она.

Школа-интернат для коренного населения в Камплусе работала с 1890 по 1969 годы, после чего федеральное правительство приняло ее в свое распоряжение от католической церкви и превратило в корпус дневной школы, до окончательного закрытия в 1978 году.

В школе могло насчитываться до 500 учеников, которые были выходцами из общин местных коренных народов.

Как рассказала глава культурного центра при Университете Британской Колумбии в Ванкувере Мэри Эллен Тюрпель-Лафонд, ранее исследователи сообщали о 50 смертях в школе Камплуса. При этом она указала на большие проблемы с историческими записями, включая те, которые хранятся у католических организаций. Это затрудняет исследование случившегося.

По словам Тюрпель-Лафонд, ужасная находка подтверждает то, о чем представители местных общин говорили годами: многие дети уходили в школу и больше никогда не возвращались. При этом правительство часто перемещало детей, так что многие дети могли быть и не местными.

По данным Канадского центра истины и примирения (NCTR), в подобных школах-интернатах погибли по меньшей мере 4100 детей – представителей коренных народов. Однако реальное число жертв может быть гораздо выше. Детей отправляли в школы принудительно, многие пропали без вести.

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Автор: Дмитрий Захаров