По предварительным данным, давка произошла в результате обрушения трибун.

На севере Израиля в ночь на 30 апреля по меньшей мере 38 человек погибли в результате давки, которая возникла во время религиозного праздника Лаг ба-Омер у могилы рабби Шимона Бара Иохая на горе Мерон.

Читайте такжеТрагедия на Loveparade 2010: суд закрыл дело о смерти людей в массовой давкеПо предварительным данным, по меньшей мере 103 человека получили ранения, 44 из них находятся в критическом состоянии. К месту инидента направили шесть эвакуационных вертолетов, также там установили полевой госпиталь, передает ТСН со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Тяжелые картины, люди придавлены без возможности спастись. Некоторым из раненых все еще оказывают помощь на месте происшествия", — рассказал представитель Национальной службы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Израиля Заки Хеллер.

"Это одна из самых страшных трагедий, которые я когда-либо пережил. Я не видел ничего подобного с тех пор, как начал работать в сфере экстренной медицины еще в 2000 году", — добавил вице-президент израильской организации скорой медицинской помощи United Hatzalah Лазарь Хайман.

Израильская полиция перекрыла движение в этом районе и начала эвакуацию, а Армия обороны Израиля направила военнослужащих спасательной бригады и вертолеты ВВС Израиля для оказания помощи на месте происшествия.

"Мы были у выхода, решили, что хотим уйти, а потом полиция заблокировала ворота, поэтому тот, кто хотел выйти, не мог выбраться. В такой спешке мы набросились друг на друга... Я думал, что умру, — рассказал очевидец. — Я видел рядом с собой мертвых людей".

По некоторым данным, давка произошла в результате обрушения трибун.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал инцидент "тяжелой катастрофой". "Мы все молимся за выздоровление раненых. Я прошу усилить спасательные силы, действующие в этом районе", — подчеркнул он.

Праздник на горе Мерон стал одним из первых массовых мероприятий в Израиле с начала пандемии COVID-19. По предварительным данным, участие в нем приняли до 100 тыс. человек.

Праздник Лаг ба-Омер

Лаг ба-Омер — еврейский праздник, который отмечается в 33-й день Омера (18 ияра). В этот день, в частности, умер главный ученик рабби Акивы — рабби Шимон Бар Иохай. Ежегодно ночью на его могилу на горе Мерон съезжаются тысячи хасидов.

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Автор: Ирина Погорелая