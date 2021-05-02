В Израиле против коронавируса полностью привито около 75% взрослого населения.
По данным Минздрава Израиля, первую дозу вакцины получили 5 405 523 человек, вторую дозу – 5 094 785, сообщает Newsru.co.il.
Читайте такжеИзраиль сообщает об обнаружении "индийского" штамма коронавируса: заразились даже вакцинированныеПолностью вакцинированы около 55% населения страны и около 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 58% израильтян, более 79% взрослого населения.
С 1 марта Министерство здравоохранения разрешило делать прививки переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.
Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.
Согласно данным ресурса OurWorldInData, Израиль является мировым лидером по числу вакцинированных от COVID-19. Также в топ-10: ОАЭ, Чили, Бахрейн, США, Великобритания, Венгрия, Сербия, Германия, Франция.
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