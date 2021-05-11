Врачи продолжают наблюдать за ее состоянием здоровья.

В итальянской Тоскане 23-летней женщине ошибочно ввели шесть доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Об этом рассказала пресс-секретарь больницы Даниэлла Джанелли, пишет Громадське со ссылкой на CNN.

По ее словам, пациентку выписали 10 мая - у нее не было никаких сопутствующих заболеваний и она хорошо себя чувствовала. Однако врачи продолжают наблюдать за ее состоянием здоровья.

Девушке ввели сразу 6 доз вакцины, поскольку медик случайно наполнил шприц целым флаконом вакцины, что содержит в целом шесть доз. Свою ошибку он осознал лишь тогда, когда ввел препарат.

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В больнице начали внутреннее расследование. Однако, по словам Джианелли, это "может быть просто человеческая ошибка, безусловно непреднамеренное".

Как отмечает CNN, после нескольких месяцев высоких показателей инфицирования коронавирусом ситуация в Италии начинает улучшаться. 9 мая в стране зафиксировали 8,2 тысячи новых случаев коронавирус и 139 смертей от осложнений. 8 мая этот показатель составлял 10,1 тысячи и 224 соответственно.

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Автор: Александр Топчий