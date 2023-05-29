На данный момент уже известно о трех погибших в результате трагедии.

На севере Италии произошла трагедия. Там из-за сильного ветра на озере перевернулось и затонуло судно, на котором было около 25 человек. Об этом сообщает BBC.

По последним данным спасателей, уже обнаружено три тела. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Как сообщается, лодка была 16 метров в длину и ее арендовали туристы. По данным СМИ, судно перевозило 25 человек, которые праздновали день рождения, когда оно перевернулось и вскоре затонуло.

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Все на борту попали в воду, но многие пассажиры доплыли до берега или были спасены другими лодками.

На данный момент на поиски пропавшего человека отправлены водолазы-спасатели и вертолет. На место также прибыли несколько машин скорой помощи и санитарная авиация.

Озеро Маджоре, на котором произошла трагедия, расположено на южной стороне Альп. Оно находится на территории Италии и Швейцарии и является популярным местом для туристов.

В последние дни в этом районе наблюдалась плохая погода, а метеорологическая служба Италии выпустила штормовое предупреждение.

Трагедия в Карибском море - что известно

Как сообщал УНИАН, в Карибском море акула напала на 22-летнюю туристку из США.

Известно, что пострадавшая девушка и ее подруга плавали с маской, дыхательной трубкой и ластами недалеко от одного из островов. Во время этого на одну из девушек напала акула, откусив ей ногу. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, ее подруга не пострадала.

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