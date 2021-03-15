В четырехдневной неделе видят средство для повышения производительности труда, улучшения психического здоровья работников и борьбы с изменением климата.

Испания может стать одной из первых стран в мире, которая испытала четырехдневную рабочую неделю после того, как правительство согласилось начать пилотный проект для компаний, заинтересованных в идее.

Читайте такжеПандемия доказала эффективность: работодатели по всему миру начали вводить четырехдневную рабочую неделюОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В начале этого года небольшая левая испанская партия Más País заявила, что правительство приняло ее предложение проверить эту идею.

"С четырехдневной рабочей неделей (32 часа) мы начинаем настоящую дискуссию современности. Это идея, время которой пришло", - сказал Иниго Эррегон из Más País.

От Новой Зеландии до Германии идея постепенно набирает популярность во всем мире. Ее сторонники видят в четырехдневном недели средство для повышения производительности труда, улучшения психического здоровья работников и борьбы с изменением климата. Предложение приобретает новое значение, поскольку пандемия усугубляет проблемы, связанные с благополучием, выгоранием и балансом между работой и жизнью.

Левые партии в Испании поддержали эту идею.

"Испания - одна из стран, где работники работают больше часов, чем в среднем по Европе. Но мы не среди самых продуктивных стран", - сказал Эррехон.

"Я утверждаю, что работать больше часов не значит работать лучше",- добавил он.

Хотя точные детали пилотного проекта будут еще разрабатываться с правительством, его партия предложила трехлетний проект в размере 50 миллионов евро, который позволит компаниям испытать сокращены часы с минимальным риском.

По мнению Эктора Техеро из Más País, в проекте могли бы принять участие 200 компаний.

Техеро подсчитал, что пилот может начать работу уже осенью, начав первую национальную инициативу по сокращению рабочего времени с тех пор, как Франция начала двигаться к ограничению рабочей недели до 35 часов в 1998 году.

"Испания станет первой страной, которая проведет испытания такой величины. Подобный пилотный проект не проводился нигде в мире, - сказал Техеро.

Источник в министерстве промышленности Испании заявил, что переговоры по пилотному проекту находятся на начальной стадии.

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Автор: УНИАН