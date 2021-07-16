В связи с сезоном летних отпусков некоторые страны мира начали новый этап ослабление карантина – чтобы привлечь путешественников.
Однако в Испании – в одном из самых популярных туристических направлений – наоборот еще больше усилили контроль за соблюдением ограничений.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В стране до сих пор действует ограничение на фиксированное количество людей на пляже. Однако контроль на морских побережьях осуществляют не только с земли, но и с неба – с помощью дронов.
Полиция отправляет беспилотники следить за ситуацией и выслеживать скопления людей. Если нарушение дистанции выявляют – на место отправляют правоохранителей.
Такая программа продлится до конца августа.
Нововведению рады не все тамошние жители: некоторые говорят о нарушении приватности. В полиции же отвечают, что все данные защищены, а фотографии отдыхающих оставят анонимными и никуда не распространять.
Ранее власти Испании объявили свободный въезд для граждан третьих стран, если они привиты от коронавируса допущенными в ЕС вакцинами.
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