Воздушный патруль будет действовать до конца августа.

В связи с сезоном летних отпусков некоторые страны мира начали новый этап ослабление карантина – чтобы привлечь путешественников.

Однако в Испании – в одном из самых популярных туристических направлений – наоборот еще больше усилили контроль за соблюдением ограничений.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В стране до сих пор действует ограничение на фиксированное количество людей на пляже. Однако контроль на морских побережьях осуществляют не только с земли, но и с неба – с помощью дронов.

Полиция отправляет беспилотники следить за ситуацией и выслеживать скопления людей. Если нарушение дистанции выявляют – на место отправляют правоохранителей.

Такая программа продлится до конца августа.

Нововведению рады не все тамошние жители: некоторые говорят о нарушении приватности. В полиции же отвечают, что все данные защищены, а фотографии отдыхающих оставят анонимными и никуда не распространять.

Ранее власти Испании объявили свободный въезд для граждан третьих стран, если они привиты от коронавируса допущенными в ЕС вакцинами.

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Автор: Иван Бойко