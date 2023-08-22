Экономия обусловлена вступившей в силу пятой поправкой к закону lex Ukrajina.

Чехия на треть уменьшила расходы на льготы для украинских беженцев. Данное решение было принято в целях экономии средств.

Как сообщает Seznam Zprávy, ужесточение условий, при которых украинские беженцы имеют право на помощь от государства, означает значительную экономию для государства. Экономия обусловлена вступившей в силу пятой поправкой к закону lex Ukrajina, согласно которой были пересмотрены пособия беженцам.

В июле затраты упали примерно до 1,1 миллиарда крон. Только часть людей с временной защитой, которые оцениваются как уязвимые, по-прежнему имеют право на оплачиваемое экстренное жилье после шестого месяца пребывания в Чешской Республике.

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В случае с гуманитарной помощью клерки теперь учитывают все доходы заявителя.

Согласно опубликованным данным, в июне государство выплатило 164,2 миллиона крон солидарных взносов. В июле пособие уже перестали выплачивать.

В июле государство потратило на экстренное жилье на 34 миллиона крон меньше, чем в июне.

Самое большое падение зафиксировано в выплате гуманитарной помощи. Данные, полученные от Министерства труда и социальных дел, показывают, что в июле они выплатили 46 000 пособий на сумму 382 миллиона крон. Это означает сокращение на 70 000 бенефициаров по сравнению с предыдущим месяцем и экономию почти 417 миллионов крон.

Однако представители пресс-службы МВД и коммуникаций отмечают, что прямое помесячное сравнение в данном случае очень слабое. Проблема заключается в том, что в связи с изменением законодательства часть пособий, которые были начислены заявителям за июль, фактически выплачиваются только в августе.

Украинцы в Чехии

По состоянию на середину августа 2023 года, по данным МВД, в Чехии находилось 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство из них женщины и дети.

Согласно опросу, проведенному PAQ Research совместно с социологами Чешской академии наук, в июне 2023 года вернуться домой хотели четверть беженцев. Год назад число желавших вернуться составляло треть опрошенных респондентов. Половина участников опроса сообщили, что они однозначно планируют остаться за границей.

21 августа 2023 года СМИ писали о том, что Чехия готовит специальную программу по добровольному возвращению беженцев домой. Программа предполагает оказание помощи и возмещение части расходов в случае возвращения беженцев в Украину.

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