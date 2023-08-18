Теперь этот статус также распространится и на украинцев, проживавших в США по состоянию на 16 августа.

Действие статуса временного пребывания в США (TPS) для украинцев продлили на 18 месяцев - до весны 2025 года.

Соответствующее решение принял министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, передает Голос Америки. "Вторжение РФ в Украину продолжается и привело к гуманитарному кризису, который требует, чтобы США продолжили предоставлять защиту украинцам, которые не могут вернуться домой, - заявил Майоркас. - Мы продолжим поддержку украинцев через эту временную гуманитарную программу".

Срок действия статуса, который должен был завершиться 20 октября продлен до 19 апреля 2025 года из-за того, что война пока не позволяет украинцам безопасно вернуться в Украину.

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Также Министерство расширило возможности для украинцев, находящихся в США, присоединиться к программе. Теперь, такое право получили украинцы, проживавшие в США по состоянию на 16 августа.

А студенты из Украины, которые учатся в США и находятся в стране по визе F-1 получили возможность подать запрос на разрешение на работу и уменьшить курсовую нагрузку не теряя визу на время действия TPS.

Это решение позволит почти 26 тыс. украинцев продолжить находиться в США по статусу временной защиты TPS. Дополнительно этот статус смогут получить еще 166 700 граждан Украины.

Украинские беженцы за границей

В Евросоюзе в настоящее время находятся более 4 млн беженцев из Украины, получивших статус временной защиты. В июне их количество увеличилось почти на 46 тыс. человек, что на 1,1% больше чем в мае.

А в США выехали более 82 тыс. граждан Украины вместе с семьями. Это произошло в рамках программы "Единение для Украины".

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