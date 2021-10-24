17-летний индиец продал свою супругу 55-летнему мужчине и всем врал, что она его бросила.

Индийская полиция задержала 17-летнего подростка, которого заподозрили в продаже собственной жены.

Об этом сообщат Hindustan Times.

Пара поженилась в июле этого года, а в августе они отправились из своего штата Одиша в Раджастан, где обвиняемый должен был работать на кирпичном заводе.

Через несколько дней после этого он продал свою 26-летнюю жену 55-летнему мужчине за 180 тыс. рупий (около 63 тыс. гривень). На вырученные деньги подросток купил новый смартфон и пообедал.

По возвращению в свою деревню семья его жены спросила, где она, на что парень ответил, что женщина его бросила. Горе-мужу не поверили - родственники его супруги обратились в полицию.

Читайте такжеВ Индии священник изнасиловал, убил и сжег в крематории 9-летнюю девочкуСледователи проверили историю звонков подозреваемого и обнаружили нестыковки в его показаниях.

"Мы допросили его и выяснили, что он продал жену. Наша команда отправилась в Раджастан, чтобы разыскать женщину. Тем не менее, местные жители не позволили нам забрать ее обратно заявив, что женщину купили 180 тыс. рупий. Мы с большим трудом смогли вернуть ее домой", - говорит инспектор Булу Манда.

Подросток уже предстал перед судом по делам несовершеннолетних и был отправлен в коррекционное учреждение.

Ранее УНИАН сообщал, что В Индии суд приговорил мужчину к двум пожизненным срокам, признав его виновным в убийстве жены, подбросив к ней в постель кобру.

Автор: Станислав Кожемякин