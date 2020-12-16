На популярном украинском сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже гроба, бывшего в употреблении.
Об этом сообщает ТСН.
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Продавец из Запорожья просил 1 500 гривень за гроб, поскольку его дед якобы ожил. Предложение спровоцировало дискуссию в сети: это было на самом деле, или это обычная шутка. Некоторые додумывали, как события могли развиваться дальше.
"Продам гроб подержанный. Похоронили деда, оказался живым. Выкопали гроб, почистили. Дед был чистым, дед на ходу. Можем познакомить - расскажет подробно о качестве пребывания в нем", - говорилось в тексте сообщения.
Сейчас объявление недоступно.
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