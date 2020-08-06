В Хиросиме почтили память погибших в результате атомной бомбардировки (фоторепортаж)

Урановая бомба "Малыш", которую сбросили американцы 6 августа 1945 года на Хиросиму, лишила жизни около 70 тысяч мирных жителей, еще более 200 тысяч умерли от последствий ядерного облучения.

В японском городе Хиросима сегодня почтили память погибших в результате атомной бомбардировки в 1945 году.

Как сообщает Deutsche Welle, мэр Хиросимы Кадзума Мацуи во время памятной церемонии в Парке мира призвал мировое сообщество объединиться против угроз человечеству.

В 8:15 утра по местному времени присутствующие на том месте, куда стратегический бомбардировщик ВВС США Enola Gay 75 лет назад сбросил атомную бомбу "Малыш", почтили память погибших минутой молчания. Она сопровождалась ударами колокола.

Из-за пандемии коронавируса участники церемонии были преимущественно в масках и соблюдали нормы социального дистанцирования. На мероприятии присутствовали, в частности, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также ряд министров и чиновников. Иностранные представители присутствовали только выборочно.

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Послания администрации города направили Папа Римский Франциск и экс-президент США Барак Обама. В 2016 году Обама стал первым действующим американским лидером, который побывал в Хиросиме.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также записал видеообращение. "Раскол, недоверие и отсутствие диалога угрожают снова вернуть мир к неконтролируемому стратегическому ядерному соревнованию", - заявил он.

В связи с этим глава всемирной организации высказался за полную ликвидацию всех видов оружия массового уничтожения.

6 августа отмечается международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

Справка УНИАН. 6 августа 1945 года американская авиация бомбила японский город Хиросиму, впервые в истории применив атомное оружие против людей. Урановая бомба "Малыш" лишила жизни около 70 тысяч мирных жителей, еще более 200 тысяч умерли от последствий ядерного облучения.

Через три дня, 9 августа, Соединенные Штаты сбросили еще одну атомную бомбу - на этот раз на японский город Нагасаки, в результате этого погибли еще около 70 тысяч человек.

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