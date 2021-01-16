Прежний председатель партии, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили 11 января объявил о своей отставке с должности председателя "Грузинской мечты".

Экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе избран на пост председателя «Грузинской мечты» на VI-м съезде правящей партии.

Как сообщает "Эхо Кавказа", около 400 партийных делегатов, присутствовавших на съезде, единогласно поддержали кандидатуру Кобахидзе.

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Прежний председатель партии, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили 11 января объявил о своей отставке с должности председателя "Грузинской мечты" и уходе из политики.

В тот же день был утвержден новый кандидат на эту должность. В интервью, которое позже Иванишвили дал общественному вещателю, он позитивно отзывался о Кобахидзе, назвав его «очень талантливым».

Кобахидзе 42 года. С 2011 года он был исполнительным секретарем «Грузинской мечты». В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии, покинув эту должность со скандалом, после заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии. Во время предвыборной кампании Кобахидзе регулярно выступал с жесткой критикой в адрес оппозиции, периодически оппоненты расценивали его заявления, как «язык ненависти».

По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в «Грузинскую мечту» работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.

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Автор: Константин Гончаров