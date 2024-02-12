Состояние другого пострадавшего в этом нападении баскетболиста стабильное, угрозы его жизни нет.

Полиция Германии задержала нападавшего на украинского баскетболиста Владимира Ермакова, сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко.

"Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы подчеркнули необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности. По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия", - сообщил Николенко в Facebook.

Он отметил, что консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. "Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет", - сообщил спикер МИД.

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Николенко отметил, что МИД Украины взял на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии.

Убийство украинского баскетболиста Ермакова

Как сообщил УНИАН, 12 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила, что в городе Дюссельдорф в Германии в результате ножевого нападения погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков.

Отмечалось, что парень погиб в результате нападения вечером в субботу, 10 февраля.

"Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они - украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашим ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в Федерации, в результате этого нападения пострадал еще один наш баскетболист Артем Козаченко – друг Ермакова. Он находится в реанимации.

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