В списке нет политсилы, которую представляла Ангела Меркель.

В Германии после выборов начало формироваться коалиционное правительство. Переговоры пока что идут между представителями трех партий.

Об этом пишет Spiegel Online.

По словам лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера, переговоры о создании коалиционного правительства проводит его партия с социал-демократами и "зелеными".

С подобным заявлением выступили и сопредседатели "зеленых" Анналена Бербок и Роберт Хабек.

Читайте такжеБлок Меркель с минимальным отрывом проиграл выборы в БундестагПри этом Линднер заявил, что его партия согласилась на предложение "зеленых", а первый раунд переговоров запланирован на 7 октября. В этот же день состоится встреча с кандидатом на пост канцлера Олафом Шольцем.

Выборы в Германии: что известно

Выборы в немецкий парламент проходили по смешанной системе. За места в Бундестаге соревновались 47 партий. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах.

По предварительным данным, Социал-демократическая партия стала победителем федеральных выборов в Германии, набрав 25,7% голосов. Партия получает шанс сформировать новое правительство.

Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС получает 24,1%, из которых голоса ХДС составили 18,9%, а партию ХСС поддержали 5,2%.

Третье место с 14,8% поддержки заняла партия "Зеленые", которая выступала против запуска газопровода "Северный поток-2".

На четвертом месте оказались "Свободные демократы" с 11,5%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 10,3% и леворадикальная партия "Левые" с 4,9%.

Автор: Анастасия Горбачева