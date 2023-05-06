Украинские активисты обжаловали это решение в суде.

Вечером 5 мая административный суд Берлина отменил запрет на флаги Украины 8 и 9 мая. В то же время вывешивание российских флагов в эти дни остается под запретом.

Как сообщает rbb, суд удовлетворил жалобу украинской организации "Вече" и отменил запрет на размещение флагов Украины возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. В суде объяснили, что не было никаких доказательств того, что Гражданская безопасность находится под угрозой.

Адвокат "вече" Патрик Хайнеманн подчеркнул, что административный суд подтвердил юридическое заключение – запрет на украинские флаги является незаконным.

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"Любой, кто использует свое фундаментальное право публично идентифицировать себя как украинскую нацию и признать свои исторические жертвы в разгроме национал-социализма, не является угрозой гражданской безопасности", – пояснил Хайнеманн.

Отмечается, что полиция Берлина еще может обжаловать решение административного суда в Высшем административном суде Берлина-Бранденбурга.

9 мая в Берлине: что известно

Как известно, в прошлом году в Берлине также запретили украинскую и российскую символики.

8 мая у украинских активистов забрали большой флаг, который они развернули у мемориала памяти погибших во Второй мировой войне.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал эти действия правоохранителей и назвал решение "огромным скандалом".

В этом году в Берлине снова запретили 8 и 9 мая демонстрировать российские и украинские флаги у мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде.

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