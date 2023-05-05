Также под запрет попала российская символика.

В Берлине запретили 8 и 9 мая демонстрировать российские и украинские флаги возле мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде.

Как пишет Bild, запрещено ношение военной формы, медалей, символов V и Z, георгиевских ленточек и наряда, прославляющего агрессивную войну против Украины. Также полиция запретила исполнение и пение русской/украинской маршевой музыки, особенно песни "Священная война".

"Но прежде всего флаги и флаги с российской или украинской отсылкой, Беларуси, Чечни, а также фотографии соответствующих глав государств, т.е. "Путина и Ко", - пишет издание.

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Исключение составляют флаги на венках и букетах, которые разместят у мемориалов. Также запреты не распространяются на дипломатические делегации и ветеранов Веторой мировой войны.

9 мая в Берлине: что известно

Напомним, что в прошлом году в Берлине также запретили украинскую и российскую символики.

8 мая 2022 года у украинских активистов забрали большой флаг, который они развернули возле мемориала памяти погибших во Второй мировой войне.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал решение "огромным скандалом" и "пощечиной для всех украинцев".

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