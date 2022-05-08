Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба реагируя на действия полиции заявил, что "Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику".

Сегодня, 8 мая, в Берлине, во время памятного мероприятия ко дню окончания Второй мировой войны в Европе, местная полиция свернула большой украинский флаг, который развернула группа украинских активистов.

О деталях инцидента сообщил участник акции в Берлине, украинский активист Александр Снидалов в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что украинская петиция в сенат Берлина о запрете российской символики во время мероприятий ко Дню окончания Второй мировой войны в Европе была успешной.

"Российскую символику запретили, но в то же время запретили и использование украинского флага на территории мемориалов. Это справедливость по-немецки, где они пытаются показать отстраненность и обеспечить все права. На самом деле, это вылилось в фарс", - сказал Снидалов.

Украинский активист рассказал, что участники акции в Берлине принесли и развернули тридцатиметровый украинский флаг к мемориалу памяти погибших во Второй мировой войне. Однако берлинской полиции флаг показался очень большим по размеру и они попросили свернуть полотнище.

"Мы отказались сворачивать украинский флаг и объяснили, что под этим символом сейчас борются наши воины за свободу Украины. Полиции пришлось самостоятельно это делать, но большое количество людей увидели украинский символ независимости", - подчеркнул Снидалов.

Украинский активист добавил, что россияне очень болезненно переживают запрет российской символики в Берлине во время проведения мероприятий ко дню окончания Второй мировой войны в Европе.

"У нас есть информация, что на завтра, 9 мая, россияне готовят различные акции. Они хотят надеть георгиевские ленточки и провести свой "Бессмертный полк". Но мы готовы к любым провокациям со стороны российских сторонников и будем им противостоять", - сказал Снидалов.

Реакция украинских дипломатов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба реагируя на действия берлинской полиции заявил, что "Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику".

"Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга — это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках сейчас защищает Европу и Германию от российской агрессии", - написал Кулеба в Twitter.

А посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал инцидент с украинским флагом "огромным позором для Берлина 8 мая".

Как сообщал УНИАН, полиция Берлина, для предотвращения возможных конфликтных ситуаций, запретила использование символики, в том числе и украинской, во время мероприятий по случаю окончания Второй мировой войны в Европе 8-9 мая.

В то же время, власти Берлина разрешили украинскую символику в течение часа, во время памятного мероприятия ко Дню окончания Второй мировой войны в Европе, которое проведет украинское посольство.

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