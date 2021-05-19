В результате обрушения моста два человека оказались зажатыми его опорами.

В немецком городе Зельце обрушился пешеходный мост, в результате чего один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, в результате обрушения моста два человека оказались зажатыми его опорами. Одного спасатели сумели освободить и отправить на вертолете в больницу, второй скончался.

Издание отмечает, что в июле 2020 года на месте рухнувшего пешеходного моста находился старый переход, который был снесен. А строительство нового моста закончено не было.

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Автор: Денис Прядко