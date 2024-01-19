Кремль уже готовит свои информационные операции при поддержке Китая.

В 2024 году в десятках стран мира состоятся выборы, и Россия обязательно попытается повлиять на результаты голосования в них. Об этом заявил руководитель отдела проблем дезинформации Государственного департамента США Джейми Рубин, пишет Euractiv.

Он отметил, что в этом году в частности состоятся выборы в Великобритании, Австрии, Словакии и Грузии, а также выборы в Европейский парламент. Россия попытается провести "информационные операции", направленные на то, чтобы настроить общественное мнение в Европе против Украины во время этих голосований.

По словам Рубина, сейчас Россия и Китай прилагают усилия по всему миру, чтобы выдать свою государственную пропаганду за якобы материалы независимых журналистов.

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"Россия надеется, что количество выборов в Европе в этом году может изменить то, что было отличной коалицией и дисциплинированной оппозицией ее войне. Мы верим, что россияне будут проводить информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение об Украине во время этого избирательного сезона", — сказал Рубин.

Российская угроза в Европе

Как писал УНИАН, в НАТО предупреждают, что странам-членам не следует рассчитывать на продолжение мирной жизни. Зато уже пора готовиться к войне с РФ, которая сильно коснется гражданских.

На этом фоне стало известно, что Альянс планирует провести масштабные военные учения с привлечением 90 тысяч военнослужащих. Это будут самые большие такие маневры за последние десятилетия. Некоторые уже называют их подготовкой к Третьей мировой войне.

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