Мужчину среднего возраста задержали во время пересечения границы 29 мая, а на следующий день прокуратура выдала постановление арестовать его.

В Эстонии будут судить мужчину с двойным гражданством (России и Эстонии) за попытку вывезти в РФ дроны для армии орков.

Об этом сообщили в официальном Twitter полиции Эстонии.

"Попытки подарить коммерческие дроны для российской армии заканчиваются СИЗО. Вчера лицо с двойным гражданством, России и Эстонии, было арестовано за такие планы. Эстонское законодательство предусматривает наказание за поддержку российской агрессии против Украины любым способом, и мы позаботимся о соблюдении этих законов", - говорится в заявлении правоохранителей.

Мужчину среднего возраста задержали во время пересечения границы 29 мая, а на следующий день прокуратура выдала постановление арестовать его.

Участие или поддержка иностранной агрессии карается сроком до 5 лет лишения свободы согласно законодательству Эстонии - покупка оборудования военного назначения для российской армии также подпадает под эту статью.

Напомним, что за три месяца Эстония передала Украине треть своего военного бюджета. Это самая большая поддержка Украины среди всех в мире, если брать соотношение бюджета страны и объем выделенной помощи.

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