Исход развязанной Россией войны будет зависеть от ряда факторов, включая дальнейшее развитие ВПК, мобилизации и поддержки союзников.

Западные партнеры должны не просто продолжать, но и наращивать поддержку Украины, заявил командующий Международными объединенными вооруженными силами в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус. Об этом он сказал в интервью LIGA.net, записанном в кулуарах саммита Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Я не сомневаюсь, что Украина и дальше будет демонстрировать чрезвычайные качества на поле боя. В развитии технологий, в применении инновационных беспилотных систем. Не только в воздухе и море, но и на земле. Я не сомневаюсь в абсолютной решимости Украины, ее военных, ее народа продолжать войну за независимость, чтобы обеспечить свое выживание как нации. Но исход развязанной Россией войны будет зависеть от ряда разных факторов", - подчеркнул Петреус.

Говоря о том, какие это факторы, он сказал, что речь идет о продолжении поддержки США, Евросоюза как коллективного органа, так и отдельных стран.

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"Я думаю, что эта поддержка будет продолжена. Плюс – постоянное развитие технологий и их инновационное использование. Это зависит от дальнейшего расширения украинского военно-промышленного комплекса. Это зависит от того, как будут укомплектовывать украинские Силы обороны. От того, сможет ли Украина нарастить темпы комплектования, подготовки, оснастки, организации, ротации солдат и новых подразделений", - отметил Петреус.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие войны будет зависеть и от россиян, от их мобилизации, их обеспечения, от российского развития технологий, от российского военно-промышленного производства, которое сейчас существенно выросло:

"События разворачиваются в условиях, когда Россия имеет по крайней мере в 4 раза больше рабочей силы, чем Украина. Экономика России может быть в 10-12 или более раз больше украинской. У них есть поддержка Ирана, Китая, Северной Кореи. Поэтому западные партнеры должны не просто продолжать, но и наращивать поддержку, чтобы позволить Украине победить в войне за независимость".

По словам Петреуса, украинская разведка постоянно оценивает сильные и слабые стороны России.

"Курская операция показывает, что одно слабое место точно удалось найти. Уверен, что будут и другие", - подчеркнул он.

Международная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский недавно завершил свой визит в США, где представил американским высокопоставленным чиновникам украинский План победы. Перед отъездом в США Зеленский заявил, что именно этой осенью решается, что дальше будет с войной в Украине. По убеждению украинского лидера, вместе с партнерами можно усилить украинские позиции так, чтоб Украина достигла победы и был действительно справедливый мир.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден при встрече с Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине на 2,4 млрд долларов и сообщил о двух важных элементах, которые имеют критическое значение для завершения войны, начатой Россией.

Речь шла об укреплении позиции Украины на поле боя, а также обеспечении долгосрочного мира, что включает в частности и членство в НАТО и Европейском Союзе.

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