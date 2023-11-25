Новый механизм призван усложнить обход запрета на импорт военных товаров через третьи страны.

Крупные государства-члены ЕС выступают против нового санкционного механизма, который призван перекрыть для России обход запрета на импорт критических для военной отрасли компонентов. Об этом изданию Bloomberg рассказали информированные источники.

Сейчас в ЕС продолжается обсуждение и согласование нового пакета санкций против России, в который в частности предлагают включить следующий механизм. Европейские компании, продающие в третьи страны товары двойного назначения, должны включать в условия экспортного контракта пункт о запрете перепродажи этого товара в Россию.

Также предлагается, чтобы покупатель такого товара вносил страховой залог как гарантию соблюдения условий контракта. В случае его нарушения деньги будут переданы на нужды Украины.

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Как рассказывают информированные источники, за введение в действие этого санкционного механизма выступают в частности страны Балтии. Однако "крупные государства-члены" выразили ряд опасений по поводу этих предложений. В частности они сомневаются в их законности.

Также страны-скептики хотят максимально сузить перечень товаров, на которые будет распространяться предложенный механизм. Крупные страны-члены ЕС также обеспокоены тем, что такие жесткие условия экспортных контрактов могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение.

Санкции против России - последние новости

Как писал УНИАН, Евросоюз намерен добавить в 12-й пакет санкций дополнительные ограничения против лиц и организаций, участвовавших в захвате активов европейских компаний в России. До сих пор Брюссель не наказывал тех, кто заработал на конфискации, но это изменится, если страны ЕС одобрят последние предложения Еврокомиссии.

Также мы рассказывали, что США ввели санкции против двух российских военных, которых обвиняли в убийствах мирных жителей в Буче и Андреевке. Их называют "бучанскими мясниками".

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