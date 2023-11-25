До сих пор Брюссель не наказывал тех, кто заработал на конфискации.

Евросоюз намерен добавить в 12-й пакет санкции против лиц и организаций, участвовавших в захвате активов европейских компаний в России. До сих пор Брюссель не наказывал тех, кто заработал на конфискации, но это изменится, если страны ЕС одобрят последние предложения Еврокомиссии. Они содержатся в документе, с которым ознакомилось издание Politico.

Согласно предложениям, ЕС сможет принимать ограничительные меры в отношении тех, кто "получает выгоду от принудительной передачи собственности или контроля над зарегистрированными в России организациями, которые до этого принадлежали лицам из Европейского союза или контролировались ими".

Конфискация Россией европейских активов

В июле Кремль решил передать под внешнее управление российские "дочки" Carlsberg и французской Danone. Руководить "Балтикой" поставили бизнесмена Таймураза Боллоева, который создал компанию в начале 1990-х гг. Гендиректором "Данон Россия" был назначен племянник Рамзана Кадырова, заместитель председателя правительства и министр сельского хозяйства Чечни 32-летний Якуб Закриев. Боллоев поначалу не очень хотел участвовать в операции по отъему активов, так как опасался попасть под санкции, под которыми уже находятся заинтересовавшиеся пивоваренной компанией друзья Путина братья Ковальчуки, писала FT. Поэтому он даже пытался обсуждать покупку "Балтики" у Carlsberg.

Видео дня

Россия предложила Западу "поменяться" замороженными активами: западным компаниям, которые не могут вывести капиталы из РФ Кремль предлагает забрать российские активы, замороженные Западом в рамках санкций.

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