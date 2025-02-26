Пребывая в замешательстве по поводу того, что США будут делать в Украине, европейские лидеры пытаются выработать общую линию.

По словам официальных лиц и дипломатов Европейского союза, президент Франции Эммануэль Макрон не смог получить конкретных заверений от президента США Дональда Трампа относительно американских гарантий безопасности для Украины.

Как пишет Politico, в среду президент Франции проинформировал лидеров ЕС о своем визите в Вашингтон на спешно созванной 30-минутной видеоконференции.

"Макрон сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно гарантий безопасности для Украины. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность по этому вопросу сохраняется", - сказал дипломат ЕС.

Видео дня

Отмечается, что несмотря на то, что США и Россия ведут переговоры о прекращении войны, исключающие Киев и Европу, Париж и Лондон пытаются организовать миротворческую миссию для Украины, если будет достигнуто соглашение.

"Гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить еще одно российское нападение, являются ключевым вопросом, поскольку премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский направляются в Вашингтон на этой неделе с общей целью вырвать военные обязательства у США", - сказано в статье.

Хотя администрация Трампа ясно дала понять, что американские войска не будут участвовать, европейцы все еще надеются, что США смогут обеспечить поддержку, которая может включать сбор разведданных, противовоздушную оборону и военную транспортировку. Высокопоставленный чиновник ЕС, принявший участие во встрече, сказал:

"Это была пустая трата времени. Мы, Европа, сейчас в этом довольно одиноки".

Отмечается, что пребывая в замешательстве по поводу того, что США будут делать в Украине, европейские лидеры пытаются выработать общую линию.

В воскресенье в Лондоне должна состояться встреча между Стармером и лидерами ЕС по совместным планам обороны и безопасности. За этим последует Европейский совет, соберущий лидеров ЕС 6 марта.

В рамках своих регулярных встреч в среду послы ЕС обсудили, как будет выглядеть прочный мир для ЕС и какие гарантии безопасности может предоставить ЕС, по словам третьего дипломата.

По их словам, также шли разговоры о назначении специального представителя ЕС, который будет принимать участие в любых мирных переговорах от имени блока. Два других дипломата заявили, что послы не отреагировали на это предложение.

Заявления Трампа о гарантиях безопасности для Украины

После заседания Кабинета министров в среду Трамп высказался двусмысленно относительно любых гарантий, которые предоставят США, несмотря на критически важную сделку по минералам, которую Зеленский собирается подписать в Вашингтоне на этой неделе.

"Я не собираюсь давать гарантий безопасности сверх того, что есть. Мы собираемся заставить Европу сделать это, потому что Европа является их ближайшим соседом, но мы собираемся убедиться, что все пройдет хорошо", - сказал он.

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