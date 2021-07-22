Ранее этого белоруса приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

В Чехии увеличили приговор до 21 года заключения гражданину Беларуси Алексею Фадееву за участие в войне на Донбассе на стороне российских наемников.

Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в социальной сети Facebook.

Дипломат напомнил, что в сентябре прошлого года сообщал о решении пражского суда в отношении гражданина Беларуси Алексея Фадеева. В частности, тогда за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе суд лишил его свободы сроком на 4,5 года, не доказав в его действиях "терроризм", а лишь "участие в организованной преступной группировке".

"Я тогда также выразил надежду, что апелляционная инстанция изменит приговор на более жесткий. Так и случилось. Сегодня Высший суд Праги изменил квалификацию преступлений А. Фадеева на "терроризм", да еще и в составе организованной преступной группировки, присудив ему 21 год лишения свободы", - сообщил Перебийнис.

Читайте такжеУкраинца приговорили к 8 годам тюрьмы за госизмену - собирал для РФ данные о ракетных разработках"Системное преследование чешскими правоохранительными органами и органами правосудия боевиков, которые, подстрекаемые Россией, ступили на скользкий и преступный путь участия в войне против Украины, продолжается", - сообщил посол.

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Автор: Виталий Саенко