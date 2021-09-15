Администрация действующего президента Милоша Земана причины его госпитализации не назвала, хотя известно, что он заядлый курильщик и страдает диабетом.

В Чехии госпитализировали сразу двух президентов – действующего и предыдущего. При этом причины их госпитализации не объясняют.

Действующего президента - 76-летнего Милоша Земана госпитализировали в военный госпиталь в Праге на коляске. Заезжая в дверь, он помахал журналистам. Администрация президента пока ничего не объяснила, хотя известно, что он заядлый курильщик и страдает диабетом.

Бывшего президента Чехии (2003-2013 годы) Вацлава Клауса госпитализировали в эту же больницу. Известно лишь, что у 80-летнего политика проблемы с давлением и ему сделают ряд анализов.

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В конце августа СМИ сообщали, что Земан попал в больницу из-за перелома руки. Эту травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись. Также, по информации чешских СМИ, Земан якобы длительное время страдает невропатией нижних конечностей, из-за чего ему трудно передвигаться, и имеет проблемы со слухом и низкое кровяное давление, передает ТСН.

Политика Земана

В апреле этого года в Праге тысячи чехов протестовали против пророссийской политики Земана. Демонстранты обвиняли Земана в подчинении Москве.

В мае Земан назвал включение Чехии в список "недружественных стран" глупостью со стороны России. По его словам, делать врагов из бывших друзей - ошибка. Он добавил, что если между странами не может быть дружбы, то пусть будут хотя бы "правильные отношения".

Автор: Ирина Погорелая