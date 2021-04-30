В Праге состоялся 10-тысячный протест противников политического курса действующего президента Милоша Земана.
Об этом пишет DW.
Читайте такжеБолгария "изгнала" из страны российского дипломатаДемонстранты обвиняли Земана в подчинении Москве, но при этом не забывали соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Организатором мероприятия стало общественное движение "Миллион мгновений для демократии". По словам его представителей, Земан отдает Чехию "просто в руки России", распространяя "те же сказки, что российские дезинформационные сайты и российская пропаганда".
Они убеждены, что в дальнейшем политический курс Земана будет только вредить безопасности государства. Участники акции также подписывали петицию, чтобы отдать Земана под суд по обвинению в государственной измене.
Что спровоцировало протесты
Накануне премьер Чехии Андрей Бабиш опроверг слова Милоша Земана, что у чешского следствия есть две версии взрывов на складах боеприпасов – неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных служб. По словам Бабиша, власти Чехии рассматривают лишь одну версию – причастность россиян.
Земана раскритиковал и глава МВД Чехии Ян Гамачек. Он добавил, что попытка объяснить "столь сложный случай" в 8-минутной речи была "бесполезной" и лишь "порадовала Москву".
Чешские обвинения в адрес РФ
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.
- Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.
- В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
- После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.
- В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.
- По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности-для силовых подразделений Украины.
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