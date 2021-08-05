Каждая 90-метровая конструкция была сооружена из 11 тонн прочного бетона.

Четыре огромные башни старой ТЭЦ взорвали в британском Йоркшире.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сделали это контролируемым взрывом, к которому тщательно готовились девять месяцев. Ведь каждая 90-метровая конструкция была сооружена из 11 тонн прочного бетона.

Башни были региональным памятником, поэтому посмотреть, как они упадут, пришли немало людей, которые наблюдали с безопасного расстояния.

Полиция перекрыла близлежащие дороги и оцепила станцию.

Башни рухнули без происшествий. Теперь на этом месте будет индустриальная зона.

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Автор: Денис Прядко