К взрыву готовились девять месяцев / скриншот из видео
Четыре огромные башни старой ТЭЦ взорвали в британском Йоркшире.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сделали это контролируемым взрывом, к которому тщательно готовились девять месяцев. Ведь каждая 90-метровая конструкция была сооружена из 11 тонн прочного бетона.
Башни были региональным памятником, поэтому посмотреть, как они упадут, пришли немало людей, которые наблюдали с безопасного расстояния.
Полиция перекрыла близлежащие дороги и оцепила станцию.
Башни рухнули без происшествий. Теперь на этом месте будет индустриальная зона.
В Британии контролируемо взорвали башни старой ТЭЦ