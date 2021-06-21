Взрыв был сопоставим по мощности с землетрясением магнитудой 3,9.

Военно-морские силы США протестировали свой авианосец "Джеральд Р. Форд", взорвав рядом с ним 18-тонную бомбу.

Взрыв был такой мощности, что вызвал землетрясение магнитудой 3,9, сообщает Daily Star.

Испытания прошли в 160 километрах от побережья Флориды в Атлантическом океане: бомбу взорвали под водой.

На поверхности рядом с местом взрыва находился авианосец "Джеральд Р. Форд". Так ВМС США хотели имитировать реальные боевые условия.

В момент взрыва геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 3,9. Военные заверили, что это обычное явление при испытаниях подобного рода, и никаких последствий для побережья оно не понесло.

ВМФ США сообщил, что авианосец выдержал испытание, показав устойчивость к сбросу подобных бомб и свою эффективность в бою. После них авианосец был направлен в сухой док для оценки последствий взрыва.

Военные также подчеркнули, что испытания соответствовали требованиям по воздействию на окружающую среду и проводились с учетом путей миграции морской флоры и фауны в этом районе океана.

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Автор: Олег Давыгора