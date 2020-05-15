Newsweek: В Германии зрелищно взорвали две башни АЭС (видео)

Немецкие чиновники назвали это очередным шагом к отказу от атомной энергетики.

Видео, снятое с помощью беспилотника, показывает момент, когда две массивные градирни бывшей атомной электростанции в Германии валятся из-за контролируемого взрыва.

Энергетическая компания EnBW подтвердила, что башни старой АЭС в городе Филиппсбург снесли. Для этого взрывчатку заложили в основании башен. Как пишет Newsweek, взрыв произошел в 6 утра вчера. Зрителей на месте на то время не было из-за карантина, введенного в разгар пандемии COVID-19. Немецкие чиновники говорят, что это "важный шаг" в переходе страны на возобновляемые источники энергии. Берлин хочет отключить все реакторы немецкий АЭС до конца 2022 года.

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Реакторы в Филиппсбурге были выключены в 2011 и 2019 годах. В EnBW объяснили, что территория, на которой стояли градирни АЭС, отойдет под контроль компании TransnetBW, которая управляет линиями электропередач. Здесь разместят конвертер, который будет передавать "зеленую" электроэнергию из северной части Германии на юг.

"Два реликта эры ядерной энергетики исчезли. Это очевидный признак того, что уход от АЭС продвигается в Германии", - написала в Twitter министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

"Последняя АЭС будет отключена до 2022 года. Будущее за возобновляемой энергетикой, которая безопаснее, дешевле и надежнее", - добавила она.

Высота взорванных башен электростанции в Филиппсбурге достигала около 154 метров. Когда-то они хранили остаточное тепло АЭС. Но теперь за считанные секунды они исчезли, оставляя по себе облако пыли. Чиновники говорят, что техника контролируемого взрыва использовалась в Германии более 50 раз во время уничтожений градирен.