На данный момент команда королевских юристов консультируется с экспертами по клевете.

Королева Елизавета II подумывает над тем, чтобы судиться с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл из-за их выпадов в адрес королевской семьи.

Об этом пишет таблоид The Sun, ссылаясь на близкие к королеве источники.

Отмечается, что королева "раздражена" их нападками. Она якобы заявила, что с нее "достаточно".

На данный момент команда юристов консультируется с экспертами по клевете и вскоре поставит герцога и герцогиню Сассекских в известность о возможных для них последствиях.

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Автор: Катерина Шварц