США "привержены политике поддержки инициатив, исходящих от властей Украины".
Такое заявлене сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос относитено возможных мирных переговоров между Киевом и Москвой, пишет Голос Америки.
Кирби рассказал, что на всемирном экономическом форуме в Давосе украинский президент Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира. "Таким образом возникла еще одна идея - попытаться "раскрутить формулу мира" Зеленского на международном уровне", - уточнил представитель Белого дома.
Относительно помощи США Украине, Кирби отметил, что "пакет помощи в обеспечении безопасности Украины был утвержден 27 декабря и пока является последним проектом, на который у правительства есть полномочия на исполнение".
"Другого сейчас в работе нет, именно поэтому для нас так важно получить дополнительное финансирование…для новой помощи Украине, чтобы мы могли продолжать ее, поскольку ясно, что РФ продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и вести войну", - заявил Кирби.
Помощь США Украине
Конгресс приблизился к соглашению для разблокировка выделения помощи Украине, поскольку в законодательном органе США согласовали текст касательно безопасности границы с Мексикой.
По словам республиканцев, кандидат в президенты США Дональд Трамп блокирует соглашение ради выборов, что ставит под серьезную угрозу предоставление помощи. А вчера спикер Палаты представителей США Майк Джонсон направил письмо законодателям, где указал, что финансирование помощи Украине и безопасности границы не имеет шансов быть принятым.