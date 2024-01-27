Представитель Белого дома заявил о необходимости срочно возобновить финансирование Украины, отстаивая инициативы Киева

США "привержены политике поддержки инициатив, исходящих от властей Украины".

Такое заявлене сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос относитено возможных мирных переговоров между Киевом и Москвой, пишет Голос Америки.

Кирби рассказал, что на всемирном экономическом форуме в Давосе украинский президент Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира. "Таким образом возникла еще одна идея - попытаться "раскрутить формулу мира" Зеленского на международном уровне", - уточнил представитель Белого дома.

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Относительно помощи США Украине, Кирби отметил, что "пакет помощи в обеспечении безопасности Украины был утвержден 27 декабря и пока является последним проектом, на который у правительства есть полномочия на исполнение".

"Другого сейчас в работе нет, именно поэтому для нас так важно получить дополнительное финансирование…для новой помощи Украине, чтобы мы могли продолжать ее, поскольку ясно, что РФ продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и вести войну", - заявил Кирби.

Помощь США Украине

Конгресс приблизился к соглашению для разблокировка выделения помощи Украине, поскольку в законодательном органе США согласовали текст касательно безопасности границы с Мексикой.

По словам республиканцев, кандидат в президенты США Дональд Трамп блокирует соглашение ради выборов, что ставит под серьезную угрозу предоставление помощи. А вчера спикер Палаты представителей США Майк Джонсон направил письмо законодателям, где указал, что финансирование помощи Украине и безопасности границы не имеет шансов быть принятым.

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