Протесты в Беларуси: ОМОН "повязал" журналистов и людей из очереди на поддержку соперника Лукашенко

Ранее Виктора Бабарико задержали и обвинили по трем статьям.

28 июля в Минске (Беларусь) силовики задержали журналистов, а позже – сторонников одного из главных соперников на выборах президента действующего главы Беларуси Александра Лукашенко.

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Задержания людей происходило вблизи здания КГБ, куда защита оппонента Лукашенко Виктора Бабарико принесла ходатайство о смягчении избранной меры пресечения. Отдельные активисты поддержали инициативу и тоже принесли ходатайство с просьбой передать политика на личное поручительство.

Среди задержанных также есть ряд журналистов, которые ждали у КГБ представителей штаба Бабарыка. После проверки аккредитации и, по словам журналистов, «звонка какого-то генерала» их отпустили.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты.

Ранее политика задержали и обвинили по трем статьям. 14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах.

15 июля протесты продолжились: сторонники оппозиционеров массово подавали жалобы на решение ЦИК, однако после закрытия комиссии начался жесткий разгон.

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