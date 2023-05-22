Ранее Протасевич "сдал" всех своих соратников по оппозиции и получил 8 лет тюрьмы.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко помиловал бывшего главреда оппозиционного проекта Nexta Романа Протасевича, осужденного на 8 лет тюрьмы. Об этом сообщает государственное информагентство "Белта".

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость. Прежде всего я безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение", – заявил Протасевич в комментарии агентству.

Никаких других обстоятельств этого помилования не приводится. Власти Беларуси также пока не комментировали свою мотивацию.

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Дело Романа Протасевича

Протасевич – в прошлом белорусский оппозиционер. В 2020 году, когда Беларусь охватили массовые протесты после оглашения фальсифицированных результатов президентских выборов, он вел крупнейший оппозиционный телеграм-канал Беларуси Nexta. Сначала канал просто освещал протесты, а затем начал их координировать. Сам Протасевич в это время находился в вынужденной эмиграции.

В мае 2021 года власти Беларуси принудительно посадили на своей территории авиалайнер, летевший транзитом через беларуское воздушное пространство. На борту самолета находился Протасевич. КГБ Беларуси арестовало журналиста и его девушку Софью Сапегу, после чего самолет отпустили.

После этого государственные СМИ Беларуси показывали "интервью" Протасевича, в котором он с явными следами побоев на лице признается в "преступлениях" против режима Лукашенко. Впоследствии Протасевич пошел на прямое сотрудничество с режимом и его отпустили на свободу.

В мае 2022 года Сапегу осудили на 6 лет тюрьмы. Тогда же Протасевич заявил, что женился на другой женщине. Как выяснилось, с Сапегой он не поддерживал отношения с момента ареста. 3 мая 2023 года уже самого Протасевича, который к тому времени дал массу показаний против лидеров беларуской оппозиции, приговорили к 8 годам колонии.

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