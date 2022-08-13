Свидетели утверждают, чтот после ДТП водитель и один из пассажиров поменялись местами.

В Австрии произошла авария с украинскими дипломатами. Инцидент уже прокомментировали в МИД Украины.

Как сообщает издание Kronen Zeitung, авария произошла утром в пятницу, 12 августа - в авто с немецкими туристами врезалась машина, в которой находились трое высокопоставленных сотрудников посольства Украины в Австрии. Когда появилась полиция, нарушители попытались скрыться, но были настигнуты полицией.

Kronen Zeitung утверждает, цитируя свидетелей, что после ДТП водитель и один из пассажиров поменялись местами. Предполагаемый водитель сдал тест на алкоголь. Результат составил 2,32 промилле.

В МИД Украины подтвердили участие украинского дипломата в ДТП в столице Австрии. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Олег Николенко написал: "Позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности. Решение о дальнейших шагах по участнику ДТП будет принято по итогам расследования".

Напомним, Австрия определилась с планами касательно вступления в НАТО.

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