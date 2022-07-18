Австрия не намерена следовать за Швецией и Финляндией.

На данный момент Австрия не рассматривает возможность вступления в Североатлантический Альянс.

Об этом федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил на совместном брифинге со словацким коллегой Эдуардом Хегером в Вене, пишет словацкая газета Pravda.

По словам Нехаммера, Австрия не намерена следовать за Швецией и Финляндией, которые пересмотрели свой военный нейтралитет в связи с российским вторжением в Украину и стремятся вступить в НАТО.

Этот вопрос не обсуждается, говорит канцлер. Он также добавил, что Австрия поддерживает общую внешнюю политику и политику безопасности Европейского Союза, а также планирует больше инвестировать в собственную оборону.

Как сообщал УНИАН, Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.

В июне на саммите НАТО в Мадриде Финляндию и Швецию официально пригласили присоединиться к военно-политическому блоку. Перед началом мероприятия было подписан меморандум между скандинавскими странами и Турцией. Теперь три государства "обязаны оказывать друг другу полную поддержку против угроз безопасности".

Президент Финляндии допустил, что Турция, опиравшаяся вступления стран в альянс, последней ратифицирует вступление страны в НАТО.

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