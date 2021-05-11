В Австрии мусоровоз раздавил 13-летнего мальчика, который заснул в мусорном баке.
Читайте такжеВ Италии женщине ввели сразу шесть доз вакцины PfizerТрагическое событие произошло в городе Порт-Линкольн, пишет BBC.
В промышленном баке также спали двое других детей.
Одному удалось спастись, а другой получил незначительные травмы.
Водитель узнал, что в контейнере есть люди, когда перебросил его в кузов грузовика. Полиция устанавливает, почему мальчики спали на улице.
Директор благотворительной организации West Coast Youth and Community Support Джо Кларк рассказала, что эти ребята были "частыми гостями" в их центре, и персонал их знал. По ее словам, погибший парень не был бездомным.
"Он был молодым человеком, который, как и многие молодые, пытался сориентироваться и найти свое место во взрослой жизни, и по разным причинам спал на улице", - сказала Кларк.
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