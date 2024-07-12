Женщина имела доступ к оборонной секретной информации, которую с помощью мужа, вероятно, передала российским спецслужбам.

В Австралии задержали супружескую пару, которая подозревается в шпионаже в пользу РФ.

Как сообщает Reuters, Федеральная полиция Австралии (AFP) сегодня, 12 июля, заявила, что арестовала супружескую пару российского происхождения по обвинению в шпионаже.

Речь об Игоре и Кире Королевых, которые живут в Австралии уже более 10 лет: женщина получила австралийское гражданство в 2016 году, а ее муж - в 2020 году. Утверждается, что 40-летняя женщина, которая работала техническим специалистом по информационным системам в австралийской армии, пыталась получить доступ к оборонным материалам и отправить их российским чиновникам.

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В частности, по данным СМИ, Королева приехала в Россию в отпуск, откуда связалась со своим 62-летним мужем, который находился в Австралии, и попросила войти в ее официальный аккаунт, чтобы получить доступ к секретным материалам.

"Мы утверждаем, что они запросили эту информацию с намерением предоставить ее российским властям. Была ли эта информация передана, остается ключевым вопросом нашего расследования", - заявил на брифинге комиссар AFP Рис Кершоу.

По данным издания, Королевы предстали перед судом в Брисбене после того, как им было предъявлено обвинение в подготовке к шпионажу. Фигурантам грозит до 15 лет заключения.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил: все, кто угрожает национальной безопасности страны, будут привлечены к ответственности. Он отказался прямо комментировать дело Королевых, заявив, что оно находится на рассмотрении суда.

Супруги не подавали пока что заявление об освобождении под залог и помещены под стражу до 20 сентября.

"Аресты произошли после того, как Австралия в четверг представила пакет военной помощи Украине на сумму 250 миллионов австралийских долларов (169 миллионов долларов США) на саммите НАТО в Вашингтоне. Это самый большой пакет помощи стране с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года", - пишет Reuters.

Отмечается, что Австралия является одним из крупнейших участников поддержки Украины, который не входит в НАТО. Она поставляет оборонное оборудование Киеву, запретила экспорт алюминиевой руды в Россию и ввела санкции в отношении более 1000 российских физических и юридических лиц.

Российские шпионы и спецслужбы

Напомним, США и Германия сорвали российский за говор с целью убийства Армина Паппергера, генерального директора немецкой компании Rheinmetall, которая поставляет оружие в Украину. По данным западных СМИ, о планах России по убийству Паппергера американская разведка узнала в начале этого года. Заговор был одним из серии планов РФ по убийству руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживали военные действия Украины. План убийства Армина Паппергера был проработанным.

Издание The Economist выпустило статью, в которой рассказывалось о том, что благодаря смене руководителя "комитетов особого влияния", РФ смогла реабилитировать свою разведку на мировой арене. Такая смена привела к тому, что российская разведка стала работать значительно эффективнее.

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