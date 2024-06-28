Вена стала базой для российских тайных операций, включая финансирование и материально-техническую поддержку убийств, саботажа и вербовки по всей Европе.

Столица Австрии Вена стала новым центром российского шпионажа в Европе после того, как европейские страны выслали 600 шпионов-дипломатов РФ после начала войны в Украине, пишет The Wall Street Journal.

"За последние два года число российских государственных служащих в Австрии выросло с 300 человек более чем до 500, из них более половины - дипломаты и администраторы, утверждают сотрудники разведки. По оценкам австрийских спецслужб, до половины из них работают в качестве шпионов", - пишет WSJ.

Так, после того, как Германия закрыла российское консульство в Мюнхене, в котором, по словам немецких чиновников, находилось несколько шпионов, российские сотрудники просто переехали в Зальцбург, австрийский город, расположенный через границу на востоке.

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"По данным европейских чиновников и разведчиков, Вена стала базой для российских тайных операций, включая финансирование и материально-техническую поддержку убийств, саботажа и вербовки по всей Европе, а также промышленного шпионажа и операций по оказанию влияния", - пишет издание.

Как отмечается, этой ситуации способствует и тот факт, что шпионаж в Австрии является законным, если он не направлен против самой Австрии.

В частности, находящиеся в Вене российские оперативники подозреваются в помощи в вербовке и финансировании российских операций, таких как отслеживание поставок западного оружия Киеву в Польше и убийство в Испании пилота российского военного вертолета Максима Кузьминова, который перешел на сторону Украины. По данным европейских разведывательных служб, убийцам пилота платили наличными, предоставленными российскими госслужащими из Вены.

"По словам сотрудника австрийской разведки, Россия отправляет большие объемы наличных денег в соседние страны, такие как Литва, по автодорогам. Оттуда австрийские дипломаты переправляют их через всю Европу, часто в дипломатических сумках, которые не могут быть проверены полицией", - отмечает WSJ.

На днях журналист Христо Грозев заявил, что австрийское правительство должно сделать больше, чтобы обуздать российский шпионаж, отметив, что он проник в австрийские учреждения и деловые круги.

"Австрия обладает инфраструктурой контрразведки только очень маленькой страны, хотя, учитывая концентрацию шпионов и ее значение как центра для спецслужб, она должна обладать инфраструктурой гораздо более крупной страны", - сказал он.

Российские шпионы - новости

Издание The Economist выпустило статью, в которой рассказывалось о том, что благодаря смене руководителя "комитетов особого влияния", РФ смогла реабилитировать свою разведку на мировой арене. Такое изменение привело к тому, что российская разведка стала работать значительно эффективнее.

В то же время CNN писало, что жестокое вторжение России в Украину дало американским спецслужбам редкую возможность завербовать шпионов Кремля, обозленных ведением войны.

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