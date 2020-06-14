В Атланте полицейский застрелил афроамериканца: город накрыла новая волна протестов (фото, видео)

В ходе беспорядков сгорел ресторан, полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

В городе Атланта (штат Джорджия, США) полицейский застрелил 27-летнего темнокожего Рейшарда Брукса. Инцидент привел к новой волне протестов активистов движения BlackLivesMatter. В городе возник пожар, полиция задержала несколько десятков человек.

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Как сообщает Reuters, в субботу протестующие перекрыли в городе шоссе, и сожгли ресторан Wendy’s, возле котого был убит Брукс. Здание горело более 45 минут и к моменту прибытия пожарных было почти полностью уничтожено.

По версии правоохранителей, полиция отреагировала на вызов о том, что водитель автомобиля заснул за рулем на переезде. На месте офицеры предприняли попытку задержать водителя Рейшарда Брукса в связи с тем, что он не прошел полевой тест на трезвость. Однако мужчина оказал физическое сопротивление задержанию.

На видеозаписи очевидца можно видеть, что между полицейскими и Бруксом завязалась борьба, а затем он вырывается и бежит от них. В руках у него предмет, похожий на полицейский электрошокер. Видеозапись с камеры ресторана показывает, что Брукс, возможно попробовал целиться из тазера в полицейских перед тем, как его застрелили.

После инцидента начальник городской полиции Эрика Шилдс подала в отставку. Полицейский, который выстрелил в Брукса уволен, второй причастный к инциденту полицейский отправлен в административный отпуск.

Как сообщает CNN, после убийства Брукса в Атланте с новой силой вспыхнули протесты. По меньшей мере 36 участников протестов были задержаны, полиция применила слезоточивый газ.

Брукс был отцом троих дочерей, и был убит за день до дня рождения старшей из них.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда.

Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, переросшие в массовые беспорядки и погромы. На сегодня акции против расизма проходят по всему миру, многие из них заканчиваются стычками с правоохранителями.

6 июня командующий Национальной гвардией округа Колумбия Уильям Уокер сообщил в интервью телекомпании СNN, что в Вашингтоне находятся около 3,9 тыс. бойцов, мобилизованных из 11 штатов для поддержки 1,2 тыс. коллег из столичной гвардии.

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