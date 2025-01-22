Катерина Черновол

ЕС оказывает финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility.

В 2025 году Европейский Союз предоставит Украине финансовую помощь на 35 миллиардов евро. Такое заявление сделал вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

"ЕС оказывает финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility с 35 млрд евро на 2025 год", – говорится в его сообщении в соцсети Х.

Домбровскис также отметил, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

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Они обсудили "расширение и шаги по приближению Украины к единому рынку ЕС".

Финансовая поддержка Украины

Издание Bloomberg пишет, что в 2025 году Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать в Украину 1,5 миллиарда евро. Управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове Арвид Туеркнер заявил, что инфраструктура и энергетическая безопасность – два главных приоритета, далее следует частный сектор и устойчивость в сфере продовольственной безопасности.

Напомним, что 10 января в государственный бюджет Украины поступило 3 млрд евро от ЕС в рамках инициативы ERA, которая предусматривает предоставление Украине средств от замороженных активов РФ. Премьер-министр Денис Шмыгаль акцентировал, что это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов.

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