В 2025 году Европейский Союз предоставит Украине финансовую помощь на 35 миллиардов евро. Такое заявление сделал вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.
"ЕС оказывает финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility с 35 млрд евро на 2025 год", – говорится в его сообщении в соцсети Х.
Домбровскис также отметил, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко.
Они обсудили "расширение и шаги по приближению Украины к единому рынку ЕС".
Финансовая поддержка Украины
Издание Bloomberg пишет, что в 2025 году Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать в Украину 1,5 миллиарда евро. Управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове Арвид Туеркнер заявил, что инфраструктура и энергетическая безопасность – два главных приоритета, далее следует частный сектор и устойчивость в сфере продовольственной безопасности.
Напомним, что 10 января в государственный бюджет Украины поступило 3 млрд евро от ЕС в рамках инициативы ERA, которая предусматривает предоставление Украине средств от замороженных активов РФ. Премьер-министр Денис Шмыгаль акцентировал, что это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов.