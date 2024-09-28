Целью военной операции был захват склада с вакциной от коронавируса.

В разгар пандемии коронавируса правительство Великобритании рассматривало возможность проведения военной операции по захвату вакцины на складах в Нидерландах. Об этом говорится в мемуарах тогдашнего премьер-министра страны Бориса Джонсона, отрывки которых публикует Daily Mail.

Возможность тайной операции рассматривалась в марте 2021 года, когда между ЕС и Великобританией развернулся спор о распределении вакцины от Covid фирмы AstraZeneca. Джонсон тогда был сердит на ЕС и считал, что Брюссель "со злым умыслом" относится к Британии.

Как указано в мемуарах, Джонсон "заказал определенную работу относительно того, возможно ли технически осуществить водный налет на склад" в городке Лейден в Нидерландах, где хранились запасы вакцины, "и забрать то, что законно принадлежит нам и в чем Великобритания отчаянно нуждалась".

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Заместитель начальника штаба обороны генерал-лейтенант Дуг Чалмерс сказал премьер-министру, что план "определенно выполним" и предусматривает использование жестких надувных лодок для навигации по голландским каналам. Однако Чалмерс предупредил Джонсона, что операция не останется незамеченной, и Лондону придется объяснять, "почему мы фактически вторглись к давнему союзнику по НАТО".

В конце концов Джонсон признал, что идея была "сумасшедшей" и отказался от нее.

Коронавирус: последние новости

Как писал УНИАН, недавно группа ученых обнародовала результаты нового исследования, в котором они пытались доказать, что первоисточником распространения коронавируса был зооринок в китайском городе Ухань. Якобы именно там енотовидные собаки заразили людей.

Однако у этой статьи сразу появились критики. В частности научный публицист Мэт Ридли отмечает, что авторы исследования не предоставили никаких новых фактов, а лишь субъективно интерпретировали то, что и так было известно. По его мнению, целью исследователей на самом деле было отвлечь внимание от более правдоподобной версии, что вирус "сбежал" из вирусологической лаборатории в том же Ухане.

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