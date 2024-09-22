Сенсационное исследование не только ничего не доказало, но и сместило внимание подальше от настоящего подозреваемого, говорит обозреватель.

До сих пор нет весомых научных доказательств, что коронавирус происходит от енотовидной собаки из зоорынка в китайском Ухане. Недавняя громкая статья издания Cell, которая такое утверждала, на самом деле является крайне спорной. Об этом на страницах издания The Telegraph пишет британский научный публицист и журналист, соавтор книги "Viral: поиск источника Covid-19" Мэт Ридли.

По его словам, статья Cell, несмотря на то, что почему-то стала определенной сенсацией, на самом деле не содержала никакой новой значимой информации. При этом Ридли критикует вывод авторов о том, что источником распространения коронавируса был юго-западный угол рынка в Ухане, где держали млекопитающих.

"Да, это потому, что, по словам китайских ученых, они сосредоточили свой поиск на киосках, где продавали млекопитающих!" - акцентирует Ридли.

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Публицист отмечает, что новое исследование не доказывает и даже не утверждает, что на рынке точно было инфицированное коронавирусом млекопитающее, или продавец животных, который заразился от какого-то млекопитающего. По словам Ридли, енотовидная собака может страдать от вирусов, которые имеют определенную связь с ее ДНК, однако коронавирус "меньше связан с енотовидными собаками ..., даже чем рыба".

"Аргументация новой статьи требует, чтобы одна инфицированная енотовидная собака каким-то образом создала достаточно вируса летучих мышей, чтобы спровоцировать глобальную пандемию среди людей, не вызвав даже ни одного другого случая среди, э-э, енотовидных собак, а затем [эта собака] растворилась в воздухе", - пишет Ридли.

Также публицист критикует авторов исследования за предвзятую технику поиска момента первого заражения человека коронавирусом. По его мнению, исследователи проигнорировали большинство ранних случаев заражения, чтобы получить нужный результат: чтобы все указывало на рынок в Ухане.

"По всему Китаю и Юго-Восточной Азии есть тысячи рынков, где продают енотовидных собак. Однако из-за поразительного совпадения вирус обнаружили только в одном городе во всей Азии, где есть лаборатория, которая сосредоточена на сборе, изучении, выращивании и генетическом манипулировании вирусами, похожими на SARS, и заражении ими очеловеченных мышей: Ухане", - пишет журналист.

Ридли отмечает, что на протяжении многих лет до эпидемии коронавируса Уханьская лаборатория проводила рискованные эксперименты, которые сделали вирусы летучих мышей более заразными. В частности в 2018 году лаборатория работала с вирусом, близким к SARS-CoV-2. По словам Ридли, в лаборатории в частности планировали вставить в ген вируса специальную функцию, которую позже обнаружили в коронавирусе, вызвавшем мировую пандемию.

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Как писал УНИАН, недавно научный журнал Cell опубликовал результаты нового исследования, авторы которого пришли к выводу, что коронавирус распространился именно с рынка в городе Ухань. В частности исследователи сосредоточили свое внимание на уголке, где продавались енотовидные собаки, сизые бамбуковые крысы, собаки, европейские кролики, амурские ежи, малайские дикобразы, мунтжаки, гималайские сурки и пальмовые циветты.

Исследователи не решились заявить прямо, что эти животные были инфицированы вирусом, но заметили, что их ДНК была обнаружена очень близко к вирусу, иногда на одном и том же мазке. Из этого исследователи сделали вывод, что источником заражения коронавирусом с высокой вероятностью были именно они.

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