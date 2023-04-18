Каир отложил сделку с Москвой по поставкам вооружения после визита в страну Ллойда Остина.

Египет детально планировал экспорт ракет в Россию, но после переговоров со США отказался от плана. Вместо этого Каир решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины. Как пишет The Washington Post, об этом свидетельствуют ранее не опубликованные просочившиеся в сеть документы с секретной информацией американской разведки.

В конце февраля Бретта МакГурка и Барбара Лиф, высокопоставленные чиновники Белого дома и Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, посещали Каир. Позднее, в начале марта, страну посетил американский министр обороны Ллойд Остин.

После этих визитов, как стало известно из утечек, президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси отложил сделку с Москвой по поставкам вооружения. Вместо этого Каир одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов в Соединенные Штаты для передачи Украине. В то же время из документов не становится ясно, реанимировал ли впоследствии Каир договоренности с Москвой. Один из западных послов в Каире, комментируя данные утечек, отметил, что Египет "недооценил реакцию США на возможную поставку оружия в Россию" и хотел "максимально увеличить свою выгоду с обеих сторон".

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В одном из слитых документов, являющемся частью ежедневного информационного бюллетеня для высокопоставленных руководителей Пентагона, говорится, что Египет также планировал использовать запрос США на боеприпасы для Украины, чтобы подтолкнуть Вашингтон к заключению долгосрочной сделки по военной помощи. В частности, Египет хотел получить истребители F-35 и ЗРК Patriot. Также стране требовалась помощь США для создания производственной линии снарядов, получения лицензионного соглашения и сырье.

Утечки также проливают свет на переговоры между Сиси и двумя высокопоставленными чиновниками за 8 марта, когда президент Египта и министр обороны США провели переговоры в Каире. Из них становится известно, что египетский лидер высказывал опасения, что за его дискуссиями по поводу поставок оружия следят. В связи с этим он предупреждал министра обороны Мохамеда Заки, чтобы тот проявлял осторожность при обсуждении военных запросов других стран, таких как Россия, чтобы избежать ненужных неприятностей Египта. Также становится известно, что в это время Заки информировал президента о том, что поездка египетской делегации в РФ для подписания военных контрактов, запланированная на 12-13 марта, была отложена до "прояснения ситуации" на фоне визита Остина.

В документе, обобщающем переговоры Сиси за 8 марта, отмечается, что его беспокоила второстепенная роль Египта для США. Он охарактеризовал ситуацию так: у США нет ничего нового для Египта и им ничего не нужно от Египта, Вашингтон заинтересован только в подтверждении американо-египетских отношений.

Что известно о военной помощи Египта России

С началом полномасштабной войны в Украине Египет заявил о невмешательстве. Страна избегала осуждения России из-за захватнической войны, но поддерживала проукраинские резолюции ООН, призывающие Москву прекратить агрессию.

Египет на фоне войны также начал полагаться на Россию как поставщика зерна, Москва развернула в стране инфраструктурные проекты (строительство АЭС, железнодорожного цеха). Также предполагается, что Египет мог усилить военное сотрудничество со страной-оккупантом.

В документах из утечек за февраль, как пишет WP, сообщается, что в начале года Каир вел переговоры о тайной поставке оружия России. В частности, устанавливались цены и планировались поставки латуни для производства снарядов. Их цена была утверждена на уровне 1100 долларов за единицу (с обсуждением повышения цены до 1500 долларов из-за роста стоимости латуни). При этом президент Египта, согласно документу, был уверен, что Москва купит "что угодно".

"Сливы" также показали, что президент Египта Абдель Фатаха Ас-Сиси в феврале занимался планированием поставки в Россию по тайной схеме до 40 000 122-мм реактивных снарядов Sakr-45, поручив подчиненным держать планы в секрете "во избежание проблем с Западом".

Публично Египет отрицает производство ракет для России, а представитель правительства США на условиях анонимности сообщил WP, что нет никаких признаков того, что этот план был выполнен. После предыдущих публикаций о военной помощи Египта России официальные лица в Каире заявили, что эта информации "не имеет под собой никаких оснований".

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