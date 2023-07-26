Дипломат подчеркнула, что восстановление мира невозможно без освобождения украинской территории и наших граждан от оккупации РФ.

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала реакцию Вашингтона на атаку дронов на Москву, которая произошла на этой неделе.

"Устав ООН абсолютно четко позволяет нам право на самозащиту в этой ситуации. На нас напали, это совершенно четко агрессия России против нас. мы никогда не представляли никакой угрозы для России, если только наше намерение быть европейцами и демократами не является для них угрозой. В то же время мы с уважением относимся к опасениям или позиции наших партнеров. И то оружие, которое мы получаем, которое мы взяли на себя обязательство применять исключительно на нашей территории, на всей нашей территории, мы применяем только там", – сказала Маркарова в эфире проекта Радио Свобода "Свобода Live".

Посол утверждает, что украинское военное командование "правильно применяет абсолютно все". Украина должна не только освободить оккупированные территории, но и спасти жизни своих граждан.

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"Наша задача остается неизменной - освободить всю нашу территорию. Мы очень четко коммуницируем нашим партнерам здесь, как в Конгрессе, так и в администрации о том, что освобождение территорий – это не только восстановление территориальной целостности и суверенитета, но также и спасение жизней украинцев, которых сегодня, под российской оккупацией, убивают россияне, которых насилуют, над которыми издеваются. Без этого невозможно никакое восстановление мира. Поэтому позиция довольно прямая с нашей стороны. Мы ее очень четко доказываем", – добавила Маркарова.

Атаки дронов на Москву

Как ранее сообщал УНИАН, 24 июля жители многих районов Москвы услышали взрывы из-за атаку неизвестных БПЛА. В Минобороны РФ обвинило Украину.

Оказалось, что главными целями стали Кремль, Минобороны РФ и узел связи Главного Командования Военно-морского флота.

"Панцирь-С1", который размещен на крыше штаб-квартиры Минобороны, не смог сбить один из беспилотников, хотя тот был от него в 300 метрах.

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